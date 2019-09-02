أخبار مصر | الأرصاد تصدر بيان عاجل بشأن طقس الاثنين 2 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تصدر بيان عاجل بشأن طقس الاثنين 2 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ورطب على الوجه البحري والقااهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بينما سيكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان الأرصاد، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، كما تكثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وستكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى لعدد من المحافظات:

القاهرة: 25 34

الإسكندرية: 24 30

طنطا: 24 34

نخل: 22 34

كاترين: 18 35

الطور 27 33

شرم الشيخ: 29 38

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الغردقة: 28 37

حلايب: 30 36

أما عن البحرين، فمعتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطراب في البحر الأحمر فيصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلن إن حالة الطقس اليوم وغدا تشهد تحسنا في أغلب الأنحاء، ووجود نشاط خفيف للرياح أغلب الفترات يخف من حدة الحرارة ويعطي نسمات هوائية جميلة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة، وتتراوح على مناطق الصعيد بين 36 درجة وحتى 40 درجة.

وتابع: نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، وتتراوح بين 80 و85 %، و90% على المناطق الساحلية، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة يجعل المواطن يشعر بتحسن في حالة الطقس.

وتوقع شاهين، أن تستمر نسب الرطوبة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك تتحسن الأحوال الجوية على أغلب المناطق نتيجة انخفاض نسب الرطوبة لأول مرة.

وأكد شاهين وجود نشاط للرياح في جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

ويجب عندما تزداد درجة الحرارة للجو يجب أن تهتم بتناول الكثير من السوائل، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش حتى تتناول السوائل، بل تناولها حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.

وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية في الجو الحار، يجب تناول كوبان إلى أربعة من السوائل كل ساعة. وإذا كنت مصابا بحالة طبية يمنعك فيها الطبيب من تناول الكثير من المياه يجب أن تستشير الطبيب مرة أخرى لمعرفة ما الكمية التي يجب عليك تناولها في الجو الحار.

ولكن يجب عليك الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، كما يجب عليك تجنب المشروبات الباردة لأنها تسبب تقلصات المعدة.