مصر | قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بتفجير معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بتفجير معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حسام عادل، المتهم في قضية انفجار سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال الأسابيع الماضية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في الحادث.
وعرض المتهم على النيابة مساء أمس الأحد واستمر التحقيق معه عدة ساعات واجهته النيابة خلالها بالاتهامات المنسوبة له والتي تتعلق بالإنضمام لجماعة إرهابية والإشتراك في تنفيذ حادث انفجار سيارة معهد الأورام الذي خلف عددا من الضحايا بين قتيل ومصاب.
يذكر أن المتهم حسام عادل ألقي القبض عليه بعد عدة أيام من وقوع الحادث وأفادت التحقيقات أنه التقى أسرة منفذ الحادث ودبر لهم لقاء معه في اليوم السابق لوقوع الحادث أمام حديقة الأزهر.
وكانت قوات الأمن حددت هوية منفذ الحادث من قبل وأعلنت أن السيارة المستخدمة في الحادث مسروقة منذ عدة أشهر كما أن مواجهات وقعت بين عناصر الخلية التي خططت لارتكاب الحادث وبين قوات الأمن أثناء مداهمة مكان اختبائهم في محافظة الفيوم ومناطق أخرى لقي عدد منهم مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار بينهم شقيق منفذ الحادث.
وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين التحقيق في الواقعة وتستكمل استجواب المتهم والتحقيق معه خلال الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى معه.
واعتراف المتهم قائلاً "أنا اسمي حسام عادل أحمد، والحركي معاذ، وانضميت إلى حركة حسم سنة 2018 وكنت شغال في الدعم اللوجيستي والرصد، وكان كل واحد فينا بياخد تكليفاته من مسؤولي التنظيم في تركيا".
واضاف:" عرفت في الفترة الأخيرة من مسئولي الحركي المعتصم إنه أخد تكليف بنقل عربية بيها متفجرات إلى منطقة معينة، لحد ما يجيله تكليف تاني بتنفيذ عملية بيها، ورتبت له زيارة قبل الحادث بيوم عشان يودع أهله في حديقة الأزهر".
وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم واخر بمدينة الشروق، ضمت عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الاوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ اعمالهم الإرهابية.
وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 15 عنصر بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم علي أسلحة ومتفجرات.