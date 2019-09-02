مصر | "حريق مخلفات وتسرب غاز".. الحماية المدنية تنقذ أهالي فيصل من كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حريق مخلفات وتسرب غاز".. الحماية المدنية تنقذ أهالي فيصل من كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل الحريق الذي شب بغرفة بمحيط كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، وتبين أن الغرفة خاصة بتوزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وأن الحريق شب في مخلفات داخل الغرفة وامتد إلى "محبس" التحكم في توزيع الغاز، وتأكل الكاوتش العازل، وحدوث تسرب للغاز.

ونجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب بغرفة بمحيط كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من غرفة أمام كلية التربية الرياضية، بشارع فيصل.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة النيران وتمكنت القوات من السيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بغرفة توزيع الغاز الطبيعي، وأجرت القوات عمليات التبريد، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نرشح لكم.. آخر جروجه له.. ضبط المتهم الثاني في واقعة "طفل البالوعة"

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على المسئول عن مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحى بحي العمرانية، المتهم الثانى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة مصرع الطفل "ياسين" إثر سقوطه، ببالوعة الصرف الصحى بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط طفل داخل إحدي بالوعات الصرف الصحي، عقب خروجه صحبة والدته من نادي الطالبية الرياضي.

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وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد اللع رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل ياسين عماد توجه صحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى وتبين وفاته متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت الإستماع إلى أقوال كلا من سئولى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بحي العمرانية.

وأمرت بحبس مدير شبكات الصرف الصحي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات جدد حبسه 15 يوما أخرين، على ذمة القضية.

وأيضَا.. إصابة 12 شخصًا في حادث مروري بالعياط

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفيات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق بنطاق مركز العياط جنوب المحافظة، ووجود مصابين.

وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بجانب الطريق وإصابة 12 شخصًا من مستقليه، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.