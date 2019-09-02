مصر | حبس عاطل لاتهامه بتزعم عصابة لبيع مخدر "البودر" بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لاتهامه بتزعم عصابة لبيع مخدر "البودر" بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس إسلام ع، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتزعم عصابة لبيع مخدر "البودر"، شبيه "الإستروكس"، والذي ظهر مؤخرا في عالم الكيف.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادها قيام كل من "إسلام سيد الشاذلي"، 32 سنة عاطل، والشهير بـ"ملك البودر"، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة، تمكن معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 23 كيس لمخدر البودر، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، وسلاح ناري "فرد خرطوش".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتوالت النيابة العامة للتحقيق.

نرشح لكم: "لتوفير المستلزمات المدرسية".. تعرف على معارض أماكن "كلنا واحد" بالقاهرة

افتتحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 9 منافذ لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمحافظة القاهرة، بحضور اللواء حنان هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، وهم بمناطق:

1. معرض نادي شرطـة القاهرة – ميـــــــــــــدان عابدين – دائــــــرة قســـــم شرطة عابدين.

2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قســـــــم شرطة السيــــــــــــدة زينب.

Advertisements

3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شــــــــرطة الشرابيــــــة.

4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عيـــــــــــــــن شمس.

5. معرض بشارع مؤسسه الزكاه سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المــــــــــرج.

6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بإمتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان.

وشهد معرض "كلنا واحد " بنادي الشرطة بعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة.