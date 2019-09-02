شكرا لقرائتكم خبر عن «وهدان» يلتقي نائب رئيس البرلمان الإفريقى: مصر تسعى لحل مشاكل القارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اجتماعا مع نائب رئيس البرلمان الإفريقى وممثل الجزائر به، جمال بوراسو، ممثل الجزائر في البرلمان الإفريقى، بمشاركة أعضاء لجنة الشؤون الإفريقية، وقال «وهدان» إن توجه سياسة مصر بعد ثورة 30 يونيو، أصبح نحو القارة الإفريقية، وإنها تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وحل مشاكلها.
وطالب النائب السيد فليفل بتوقيع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى على ميثاق يجعل القرارات الصادرة من الاتحاد في صورة تشريعات وليست قرارات، مشيدا بدور البرلمان الإفريقى في حل المشكلة الحالية في السودان.
ولفت النائب حاتم بشات إلى طلب مصر بإدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال المؤتمر المقبل للبرلمان الإفريقى.
وأشاد «بوراسو» بالدور الذي تقوم به مصر كقوة إفريقية كبرى في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى.
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