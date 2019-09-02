شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» ينقذ مشرداً في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، في محافظة الإسكندرية، مشرداً يدعى «م.م»، ٤٦ عاماً، بمنطقة سيدى بشر، يعانى من الإصابة بأمراض جلدية خطيرة والتهابات شديدة.

فريق البرنامج التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، استجاب لاستغاثة وردته بشأن الحالة، حيث تم التعامل معها وتقديم الخدمة الطبية المناسبة، وإجراء دراسة مبدئية عنها، ثم نقل الرجل فوراً إلى دار الهدايا في المدينة لتلقى الحماية والرعاية اللازمة. ودعت وزارة التضامن، المواطنين إلى الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة «16439» و«16528»، أو من خلال الشكاوى المباشرة عبر الصفحة الرسمية للبرنامج «https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa».