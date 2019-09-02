شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة الدواجن»: تراجع الأسعار وزيادة المعروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار تشهد تراجعا ملحوظا في السوق المحلية، هي الأكبر منذ عام 2016، حسب قوله.

أشار السيد، في «تصريحات خاصة»، إلى زيادة المعروض بالمزارع، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في الأسعار مع زيادة الطلب على الشراء.

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وحسب رئيس الشعبة، بلغت أسعار الدواجن البيضاء تسليم مزارع 17 جنيها، لتباع للمستهلك بـ24 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 23 جنيها للكيلو تسليم مزرعة وتباع للمستهلك بـ 32 جنيها بعد أن كانت وصلت إلى 43 جنيها للكيلو في الأسواق وسجل كيلو «الأوراك» في سوق التجزئة 25 جنيها و«الكبد والأوانص» 28 جنيها للكيلو و«الأجنحة» 15 جنيها.

تابع عبدالعزيز السيد: انخفض سعر كرتونة البيض 9 جنيهات في المزارع، وبلغ سعرها 26.5 جنيه، بينما تباع للمستهلك بـ31 جنيها وتراوحت أسعار الكتاكيت بين 4 و6 جنيهات.

أشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن عدم تراجع الأسعار في سوق التجزئة بنفس قدر الانخفاض في المزارع يرجع إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين التجار وغياب الرقابة الكافية على الأسواق، علاوة على جشع بعض التجار.

وقال أيمن رضا، تاجر دواجن «تجزئة»، إن حالة الركود تسيطر على الأسواق، وفقا لقوله، وهذا أمر يحدث سنويا.