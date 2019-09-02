شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو ومصدرو التمور يلتقون فى «فوود أفريكا» بالقاهرة ديسمبرالمقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد القاهرة أكبر تجمع لمنتجى التمور على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا، حيث يلتقى المنتجون تحت شعار «تجمع تمور إفريقيا»، والذى يقام بالتزامن مع معرض «فوود أفريكا» في نسخته الخامسة بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم.

ويأتى تنظيم تجمع منتجى ومصدرى التمور انطلاقاً من احتلال مصر المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور، في إطار المشروع القومى للنهوض بقطاع التمور المصرية، والذى يهدف لزراعة 5 ملايين نخلة خلال الأعوام القادمة لتصبح مصر أكبر مصدر للتمور في العالم.

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وقالت داليا قابيل، مدير المعرض، في بيان «أمس»، إن سوق التمور في مصر تعد من الأسواق الواعدة التي تحتل مكانة كبيرة على المستويين العربى والإفريقى، حيث تنتج 1.65 مليون طن بلح وتمر سنوياً، وتساهم مصر بهذا الإنتاج بنسبة 17.7% من الإنتاج العالمى، وبنسبة 24.4% من إنتاج الدول العربية للتمور.

وأكدت منار نصر، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن عدد الدول المستوردة للتمر المصرى المحلى وصل إلى 63 دولة، وتعد دول إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند على رأس قائمة أهم الدول المستوردة. وعن سوق التمور العالمى كشفت عن أن التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية تشير إلى أنه من المتوقع أن تسجل السوق العالمية لتمور النخيل معدل نمو سنوى مركبا تصل نسبته إلى 3.1%.

وأشار أمجد القاضى، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى FAITC بمركز التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن قطاع التمور يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن وزارة التجارة والصناعة تولى هذا القطاع اهتماماً كبيرا، لأن مصر تعد من أكبر منتجى البلح والتمر على مستوى العالم، مع التأكيد على أن قطاع التمور يعد أحد أهم القطاعات الواعدة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المجتمعية.

كما أشار «القاضى» إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى قطاع التمور اهتماماً كبيرا، لذا أصدر معالى وزير التجارة والصناعة، في نهاية مايو الماضى، قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للتمور، برئاسة معالى وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته عدداً من المؤسسات والجهات والكيانات الحكومية الفاعلة، بهدف توحيد كافة الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النخيل والتمور على مدار سلسلة القيمة لتعظيم القيمة المضافة والارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية، ولتحتل مصر مكانها المرموق على خارطة صادرات التمور الدولية.