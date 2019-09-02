شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنظيف شاطئ الفيروز في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية المحافظة على البيئة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، أمس، حملة تنظيف موسعة لشاطئ الفيروز في المدينة، بمساعدة 55 متطوعًا من الطلاب، بعد تلقيها العديد من المناشدات من سكان المنطقة المحيطة بالشاطئ.

وقسّمت الجمعية مجموعة المتطوعين إلى فرق عمل لرفع المخلفات، وجمع الطلاب نحو طن من المخلفات الصلبة والبلاستيكية من الشاطئ، ومقذوفات البحر ومراكب الصيد والسفن، وشهدت الحملة إلقاء محاضرة حول مخاطر البلاستيك ذى الاستخدام الأوحد على حياة الإنسان والحيوان والبيئة البحرية، وعرض أمثلة للحلول البديلة لاستبدال البلاستيك في حياتنا اليومية ضمن جهود المحافظة على عناصر التنوع البيولوجى.

وتعتبر المنطقة المحيطة بشاطئ الفيروز من إحدى المناطق المعلنة كمحمية طبيعية في البحر الأحمر وتشتهر بالشعاب المرجانية والتى تمثل المخلفات البلاستيكية خطراً عليها، وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية والكائنات البحرية، خاصة أن شواطئ وأعماق البحر الأحمر تعد من أفضل الأماكن لمحبى رياضة الغوص.