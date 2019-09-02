شكرا لقرائتكم خبر عن «مونس كلوديانوس».. أكبر محجر روماني بالصحراء الشرقية دون حماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ١٩٦ عاماً من اكتشاف علماء الآثار لموقعها وتحولها لقبلة للسائحين من محبى سياحة المغامرات ورحلات السفارى بمحافظة البحر الأحمر، ونهب لصوص الآثار محتوياتها، تتجاهل وزارة الآثار إقامة سور لحماية ما تبقى من أثار مدينة مونس كلوديانوس الرومانية في سفاجا والواقعة على بعد 45 كيلومتراً جنوب غرب مدينة سفاجا، وتعد أهم مدينة عمال ومحجر رومانى لإنتاج الأحجار والأعمدة الرخامية الضخمة المعروفة بـ«الحجر الملكى والامبراطورى»، والذى تم استخدامها لتشييد جميع معابد وكنائس الرومان طيلة ما يقرب من 200 عام.

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وتجذب بقايا مونس كلوديانوس عشاق رحلات السفارى التي يتم تنظيمها للسائحين الزائرين لمدينة سفاجا للتعرف على أهمية هذه المدينة خلال الحكم الرومانى لمصر، خصوصاً أن الأعمدة الرخامية المستخرجة من المدينة تم استخدامها لبناء أهم المعابد والقصور والهياكل ودوائر الحكم في روما بالإضافة إلى فيلا الامبراطور هارديان في تيفولى ومعبدفينوس.

وقال محمود صابر، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة المرشدين السياحين في الغردقة، إن مدينة مونس كلوديانوس، ستكون على قائمة البرامج السياحية في حالة تأمينها، كما سيتم السماح للسائحين بدخول من خلال تذاكر للتعرف على أهمية هذه المدينة خلال فترة الحكم الرومانى لمصر حيث كانت روما تجلب منها أعمدة الرخام لبناء المعابد القصور في رحلة تستغرق أكثر ٨ أسابيع لمسافة تزيد على 2000 كيلو متر، حيث كان الجيش الرومانى يدير المدينة لأهميتها، وتم اكتشاف بقاياها عام ١٨٢٣، وبعدها كانت المدينة قبلة عشرات من علماء الآثار، كما للنهب على أيدى لصوص الآثار، ولا تزال رغم أهميتها بدون أي حراسة أو حماية من جانب وزارة الآثار.

وأوضح عدد من مسؤولى الآثار بالمحافظة أن المدينة كانت بمثابة أكبر محجر للرومان في الصحراء الشرقية، وكان عمالها المهرة يتقاضون أعلى مرتبات في الدولة الرومانية، خصوصاً أن الأعمدة المستخرجة من المدينة كان يبلغ طول الواحد منها 20 متراً وقطر 2.5 متر ويزن الواحد منها نحو 200 طن، ولاتزال المدينة تحتوى على أبراج مراقبة إذ كانت تضم حوالى 1000 حارس كما توجد منازل رومانية كانت خاصة بالعمال وأنقاض كنائس مبنية من الجرانيت وآبار دائرية كانت مملوءة بالمياه المعدنية.