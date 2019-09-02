شكرا لقرائتكم خبر عن «وادي التلعة».. قبلة السّياح بسانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأنه يعتبر واحدا من أكثر الأماكن جمال في سانت كاترين حيث الأشجار والهدوء وشلالات المياه والبحيرات التي تكونت من مياه الأمطار والسيول فيقبل السائحون على زيارة وادى التلعة والتخييم به لعدة أيام طلبا للاستجمام والتمتع بالطبيعة.

يقول محمد فتيح الجبالى، من المهتمين بسياحة السفارى، إن الرحلة لوادى التلعة تستغرق ثلاث ساعات سيرا على الأقدام أو على ظهر جمل،

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مشيرا إلى أن وادى التلعة يتميز بالجبال المرتفعة والأشجار الخضراء المثمرة وأشجار النخيل وأشجار الزيتون التي يتعدى عمرها مئات السنين، علاوة على شلالات المياه التي لن تجدها سوى في سانت كاترين.

وأضاف رمضان الجبالى، حامل مفتاح دير سانت كاترين، أن السياح يشاهدون، خلال طريقهم، الأعشاب الطبيعية التي يستخدمها أهالى سانت كاترين في العلاج كما يشاهدون البرك الصغيرة الممتلئة بالماء وشلالات المياه.

«وادى التلعة» بسانت كاترين

وأكد الجبالى أن السياح يفضلون أثناء زيارتهم لمدينة سانت كاترين الذهاب إلى وادى التلعة لما له من روعة وطبيعة ساحرة ليس لها مثيل وأشار سليمان الجبالى، من الخبراء في سياحة السفارى، إلى أن الشلالات تتكون في وادى التلعة بعد أن تتعرض سانت كاترين وأوديتها للأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الشلالات والبرك المائية مستمرة بعد سقوط المطر ولفترة تمتد لأكثر من ثلاثة شهور. وأضاف الجبالى أن وادى التلعة بعد سقوط المطر يتحول إلى جنة خضراء التي تغمرها المياه من كل مكان، كما نجد في وادى التلعة العديد من الحدائق الخضراء، منها ما هو تابع للبدو، ومنها ما هو تابع لدير سانت كاترين.