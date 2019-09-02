شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف طنطا وعرض 2000 قطعة أثرية من عصور مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أمس الأول، متحف طنطا بعد الانتهاء من أعمال التجديدات. اعتذر العنانى لأبناء محافظة الغربية لإغلاقه 19عاما، معرباً عن سعادته بافتتاحه، مضيفا أنه تم افتتاح متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية خلال شهر أغسطس، وافتتاح متحف ملوى، ومتحف الفن الإسلامى.

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