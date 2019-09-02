شكرا لقرائتكم خبر عن «خارجية النواب»: مناقشة قانون جديد للهجرة في دور الانعقاد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت من الأعضاء عدة مشاريع قوانين للهجرة، وتنظيم عمل المصريين فى الخارج، مضيفا: «سننتظر مشروع الحكومة الذى أعلنت وزارة الهجرة عن إعداده لمناقشة كل المشاريع واختيار الأفضل من بينها خلال دور الانعقاد الخامس الذى يبدأ الشهر المقبل».

وأضاف «الخولى»، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا حول مواد مشروع قانون الهجرة، وستقدم دعوة لكل ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج قبل مناقشة مواده، للتعرف على مشاكلهم وطلباتهم والعقبات التى تواجه هذا المشروع حال تنفيذه.

وأوضح أن قانون الهجرة الحالى تم وضعه فى الثمانينيات، وهناك تغيرات كثيرة حدثت فى العالم، وظهرت مشاكل جديدة، لذا حان الوقت لمشروع قانون جديد لتحقيق أهداف المصريين فى الخارج، ووضع غطاء قانونى لهم.

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وأشار إلى أنه بمجرد وصول المشروع للبرلمان، سيتم عقد مناقشات بين وزارة الهجرة، وأعضاء اللجنة، حول مواد هذا المشروع لنخرج بقانون يحافظ على أوضاع المصريين فى الخارج، وينظم عمل المحامين فى الدفاع عن حقوق أبناء الجاليات الموجودة فى الدول الأجنبية.

ولفت إلى أن مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج المقترح من وزارة الهجرة خلال دور الانعقاد السابق، فإن اللجنة صرفت النظر عنه بعد عدة مناقشات، وانتهت بعدم الوصول لصيغة ترضى جميع الأطراف، وأن وزارة الهجرة حسمت الأمر بتأسيس جمعية «مصر تستطيع» للتطرق لمشاكل المصريين فى الخارج.

ونوه «الخولى» إلى أنه سيتم إجراء حوار جديد مع وزارة الهجرة، لإعادة هذا المشروع أو ضم بعض المواد المتفق عليها فى مشروع قانون الهجرة الجديد، موضحا أن قانون تنظيم الجاليات المصرية فى الخارج يختلف عن قانون الهجرة، إذ إنه يقنن أوضاع الجاليات المصرية فى الخارج، واختيار من يمثلهم أمام حكومات الدول المختلفة.

وأضاف أن التصور الذى تقدمت به وزارة الهجرة يتضمن إجراء انتخابات للمصريين فى الخارج فى كل دولة لاختيار من يمثلهم، بشروط معينة، لافتا إلى أن التصور كان يركز على إجراء انتخابات لاختيار أكثر من شخص فى دولة واحدة فى الدولة التى يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين.

وأشار إلى أن الهدف من قانون تنظيم الجاليات المصرية فى الخارج هو المحافظة على تلك الجاليات ومنع استغلالهم من قبل العناصر الإرهابية، والتحدث باسمهم دون وجه حق أمام وسائل الإعلام المختلفة.