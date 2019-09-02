شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة 2 سبتمبر 2007.. وفاة المطربة رجاء بلمليح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مطلع الثمانينيات شاركت المطربة المغربية رجاء بلمليح بمسابقة كبرى للغناء باسم «أضواء المدينة» بإشراف المنتج المغربى حميد العلوى، وحازت المركز الأول وكانت قبل ذلك قد بدأت مسيرتها الفنية بالتعاون مع كبارالملحنين المغاربة مثل المفضل العذراوى وأحمد البيضاوى وعبدالقادرالراشدى وعبدالله عصامى وفى ١٩٨٧أصدرت أول ألبوماتها «ياجار وادينا» ثم جاء الثانى «هكذا الدنيا تسامح» وفى مطلع التسعينيات انتقلت لمصر، وفيها حققت انطلاقة أخرى وتعاونت مع حميد الشاعرى وغنت أغنيتها الشهيرة «صبرى عليك طال» ثم أصدرت ألبومها «يا غايب» ثم «اعتراف» وتعاملت مع ملحنين مصريين كان منهم جمال سلامة ومحمدضياء وحلمى بكر وصلاح الشرنوبى، ثم توارت عن الأضواء قبل عامين تقريباً من رحيلها لظروفها الصحية، وحاولت العودة لجمهورها بأغان جديدة لكن لم يمهلها القدر وكان آخر ألبوماتها «حاسب» إنتاج زوجها المصرى محمد شرف الدين، الذي أنجبت منه طفلهما الوحيد «عمر» ورجاء مولودة في ٢٢ أبريل ١٩٦٢ بالرباط وكانت قد حصلت على عدد من شهادات التقدير والجوائز ومنها شهادة تقدير من مهرجان الأغنية بليبياً ثم على شهادات مماثلة من مهرجان القاهرة الدولى للأغنية ومهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبراالمصرية ومهرجان الأغنية التونسية في ١٩٩٥و١٩٩٦وفى ١٩٩٧حازت جائزة مهرجان القاهرة الدولى الثالث للأغنية كما مُنحت عام ١٩٩٩ لقب سفيرة النوايا الحسنة لـ«اليونسيف» وتوفيت بالمغرب «زى النهارده» في ٢ سبتمبر ٢٠٠٧.