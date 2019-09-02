شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تبدأ إنشاء خطوط لنقل البضائع مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة النقل الخطوات التنفيذية لإنشاء ٤٢٤ كيلومترا من شبكة السكة الحديد الجديدة لنقل البضائع بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بنظام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بعد الانتهاء من وضع المخطط العام للمشروع، خاصة بعد تعديل قانون السكة الحديد والذى يسمح بدخول القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل «الخطوط».

ويأتى في مقدمة هذه المشروعات ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف بالموانئ البحرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وربط سيناء بالشبكة الرئيسية، وميناء أكتوبر الجاف، وخط أبوطرطور- سقارة.

وخاطبت «النقل» الشركات المصرية والدولية للدخول في إنشاء وإدارة وتشغيل نحو ١٢ مشروعا تعتزم الوزارة تنفيذها بدءاً من العام المقبل، وعلمت «المصرى اليوم» أنه سيتم إنشاء شركة إدارة لكل مشروع تضم هيئة السكة الحديد والقطاع الخاص المنفذ للمشروع.

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وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشبكة الجديدة من خطوط السكة الحديد تهدف إلى التوسع في منظومة نقل البضائع من خلال إنشاء خطوط جديدة وصيانة وإصلاح الخطوط الحالية وربط الشبكة الحالية بالموانئ البحرية والبرية والجافة، وربط المشروعات القومية بشبكة نقل بضائع حديثة.

وأضاف «الوزير»، لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة انتهت من خطة لتنفيذ مجموعة من المشروعات لتطوير البنية الأساسية لتعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية.

وحصلت «المصرى اليوم» على قائمة بخريطة الـ١٢ مشروعا التي تنوى الوزارة تنفيذها، وهى إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع لربط الشبكة الحالية بالميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر والمناشى بطول 60 كيلومترا، وإنشاء خط سكة حديد مفرد لنقل البضائع من كفر داود- مدينة السادات يتفرع من الكيلو 69 بخط المناشى- إيتاى البارود بطول 35 كيلومترا، كما طرحت الوزارة إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع من بلبيس- العاشر من رمضان- الروبيكى بطول 65 كيلومترا، مع إعادة تأهيل خط الفردان- بير العبدلربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة خطوط السكة الحديد، وإنشاء وصلة من الروبيكى للتبين بطول 69 كيلومترا، وأيضا مشروع تطوير خط (الروبيكى- العين السخنة- الأدبية) إضافة إلى مشروع إنشاء محطات تبادلية جديدة للبضائع (9 محطات تبادلية في منطقة الدلتا- 6 محطات تبادلية في الجنوب) تربط بين شبكة السكك الحديدية والطرق، خاصة بالقرب من المناطق اللوجستية المخطط إنشاؤها، ومشروع تطوير وصلة سكة حديد (ميناء دمياط- كفرالبطيخ) بطول 11 كيلومترا لخدمة المنطقة الصناعية وميناء دمياط، ومشروع تطوير خط طنطا- المنصورة- دمياط بطول 120 كيلومترا سكة (ازدواج خط المنصورة- دمياط بطول 64 كيلومترا- تحديث نظم الإشارات للخط بالكامل)، كما شددت الوزارة على البدء في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أبوطرطور- قنا- سفاجا بإجمالى طول 800 كيلومتر العام المقبل.

ووضعت الوزارة في مخططها الجديد ربط صوامع الغلال بالسكة الحديد، حيث تستعد لطرح مشروع التوسع في ربط شبكة السكة الحديد بصوامع الغلال لنقل القمح من الموانئ البحرية بخطوط السكة الحديد إلى صوامع كوم أبوراضى وعرب العليقات والحمام، ودراسة ربط صوامع الإسماعيلية وسندوب، ووضعت خطة لازدواج بعض الخطوط المفردة ذات الكثافة المرتفعة والتى سوف تؤدى لزيادة عدد قطارات البضائع على الشبكة وأهم هذه الخطوط هي (قليوب- منوف- طنطا، قليوب- شبين القناطر- الزقازيق، طنطا- السنطة- الزقازيق، إمبابة- المناشى- الاتحاد- القبارى بالإسكندرية).