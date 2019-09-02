شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الصحي ببورسعيد» تبدأ أول أيام التشغيل الرسمى بـ50% من المستهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عقب انتهاء فترة التشغيل التجريبى في بورسعيد والتى استمرت شهرين، وكان البدء أمس، أول أيام التشغيل الرسمى، الوصول إلى تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح أكثر من 135 ألف ملف عائلى إلكترونى بما يعادل 442 ألف مواطن، من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة، إذ نجحت في الوصول إلى (4 دقائق متوسط وقت تسجيل الملف العائلى)، بعدما كان يستغرق من 30 لـ 40 دقيقة.

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وكشف تقرير حصاد شهرين من التشغيل التجريبى للمنظومة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إجراء 3 آلاف و693 عملية جراحية من خلال 7 مستشفيات (النصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة، السلام بورسعيد، الرمد التخصصى، الزهور، التضامن، والحياة بور فؤاد)، بينها 112 عملية يتم إجراؤها لأول مرّة في إقليم قناة السويس، و42 عملية تجميل وإصلاح الحول والجفون، و12 عملية شبكية وجسم زجاجى، و3 عمليات ترقيع وزرع قرنية.

وأضاف التقرير أنه لأول مرّة يتم إجراء عمليتى زراعة قوقعة و36 قسطرة قلب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، إحداها في أول أيام عيد الأضحى لطفل حديث الولادة عمره 3 أيام مع العلم بأن عمليات قسطرة القلب متوقفة منذ فترة طويلة، كما تم تطوير قسم علاج وجراحة الأورام بمستشفى التضامن بـ3 عيادات جديدة (أمراض الدم، الأورام، وجراحة الأورام)، إذ بلغ عدد المترددين 790 مريضًا بينهم 262 مريض دم و240 خضعوا لجلسات العلاج الكيماوى.

وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبى أثبت نجاح المنظومة وقدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة، كما تمت إضافة مركز صحة أسرة في «الزهور»- وهو أحد أكبر أحياء المحافظة- ليصبح إجمالى عدد الوحدات التابعة للمنظومة ضمن المرحلة الأولى حتى الآن، 25 وحدة، تم تشغيلها جميعًا بكامل طاقتها، ونوه بأن كل وحدة مصممة لتقديم الخدمة لــ10 آلاف أسرة، بما يعادل 40 ألف مواطن، لضمان التغطية المثلى لجميع مواطنى المحافظة، ومنعًا لحدوث أي زحام بالوحدات والمراكز، لافتًا إلى نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في اعتماد 12 وحدة ومركز صحة أسرة و3 مستشفيات، إلى جانب افتتاح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبنى هيئات التأمين الصحى الشامل.