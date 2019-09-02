شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 48% من سكان بورسعيد سجلوا في التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد عاطف، عضو وحدة الموارد البشرية بوزارة الصحة، نتائج تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

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وقال عاطف، خلال لقاء تليفزيوني، الأحد، إنه «تم تسجيل 140 ألفا و506 ملفات فردية، و458 ألفا و242 ملفا للأفراد»، مشيرا إلى أن العمل التجريبي للمنظومة بدأ منذ شهر يوليو.

وتابع: «48% من سكان بورسعيد سجلوا بنظام التأمين الصحي الشامل»، مشيرا إلى أن مصر استفادت من نظام التأمين الصحي الشامل باليابان، عبر التعاون مع منظمة الجايكا اليابانية.

وأشار إلى أنه تم إجراء 31 عملية قسطرة قلب أطفال ضمن نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن.