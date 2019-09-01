شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: طرح 666 وحدة سكنية و296 محلا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تسليم 11عمارة بإجمالي 184 وحدة سكنية، تتضمن 6 عمارات بجوار المرور القديم في مدينة الحامول بـ 72 وحدة سكنية، و4 عمارات بمنشأة على بـ 96 وحدة سكنية، وعمارة بقرية أبوغنيمة بـ 16 وحدة بمركز سيدي سالم، وأنه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية في بعض المراكز والمدن خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إننا نكثف جهودنا من أجل القضاء على أزمة السكن وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية وتوصيل الغاز المنزلي لمدن المحافظة بالإضافة إلى باقي الخدمات الأساسية من أجل أهالينا بمحافظة كفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هناك 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز قلين، والرياض، وفوه، والحامول، ومطوبس، وبذلك يكون عدد الوحدات السكنية المتوفرة حوالي 3200 وحدة تقريبا متاحة بالمحافظة للتخصيص، وتتم إجراءات التخصيص بمعرفة وزارة الإسكان، مشيرا إلى تسليم هذه الوحدات السكنية لمن قام بسداد مقدم حجز 5 آلاف و9 آلاف بالمشروع القومي للإسكان، طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، والتي تضمنت 240 شقة سكنية بقلين، و392 بالقليعة بالحامول، و70 شقة سكنية بالرميلى بفوه، و93 شقة سكنية بقرى برمبال والجزيرة الخضراء بمطوبس، و47 شقة سكنية بالمثلث بالرياض، بإجمالي عدد وحدات 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم وعلى من يرغب من المستحقين استلام وحدة سكنية ضمن هذه الوحدات اختيار أقرب مركز له لإنهاء إجراءات التحويل والتسليم من اصحاب مقدم الحجز الـ 5 و9 آلاف جنيه.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن مراحل إنشاء الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وتنفيذ 2166 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من 1700 وحدة سكنية بتكلفة تعاقدية تقدر بحوالي 330 مليون، تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي.

وتتضمن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة 966 وحدة مختلفة منهم 854 وحدة سكنية والباقي محلات تجارية والتي تنفذها مديرية الإسكان بكفرالشيخ، وأن التكلفة التعاقدية للمرحلة الثانية بلغت 150مليون جنيه.

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كما تتضمن المرحلة الثالثة بمنطقة غرب مدينة كفرالشيخ إنشاء 28 عمارة، وأن الموقف التنفيذي لهذه العمارات تضمن إنشاء عدد 8 عمارات في مرحلة التشطيبات و6 عمارات تم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمباني وباقي العمارات تحت التنفيذ بنسب انجاز مختلفة وسينتهي العمل بها في مارس 2020 بتكلفة 148 مليون جنيه.

تابع محافظ كفرلشيخ، أنه جاري طرح 10 أبراج سكنية بموقع غرب مدينة كفر الشيخ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمرحلة الثالثة بإجمالي 740 وحدة سكنية منهم 666 وحدة سكنية، 296 محل.

بالإضافة إلى إنشاء 105 وحدة سكنية و80 محل بسخا، وتم الانتهاء من الرسومات واعتمادها من وزارة الإسكان، وجاري اتمام إجراءات الطرح والترسية.

وأوضح أن هناك قطعة أرض أخرى تم توفيرها من خلال المحافظة بالحمراوي بمساحة (نصف فدان تقريبا)، وجاري مراجعتها مع وزارة الإسكان مما يضيف 180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد آخر من المحلات التجارية وسيتم تسليمهم في مارس 2020 م.

فيما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان، وجميع العاملين بمديرية الإسكان، والقائمين على تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي بقرية المثلث بالرياض على جهودهم المبذولة وحرصهم على سرعة الانتهاء من مشاريع الإسكان في موعدها.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور خالد الهلالي، عضو مجلس النواب،، والمهندس أحمد منصور، وكيل مديرية الإسكان، والمهندس رضا عمرية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.