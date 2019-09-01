شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: نتابع بقلق تطورات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربیة، إنه یتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودیة بین لبنان وإسرائیل، مؤكداً تضامن الجامعة العربیة الكامل مع الدولة اللبنانیة في مواجھة أي اعتداءات تتعرض لھا، مُشددًا على أن الانزلاق نحو المواجھات العسكریة قد یخرج بالوضع عن السیطرة، محملاً المجتمع الدولي مسؤولیة ضبط ردود الأفعال الإسرائیلیة التي قد تدفع بالأمور مزید من التصعید لأغراض انتخابیة داخلیة.

وأوضح أبوالغيط، في بيان له، أن الحفاظ على مصداقیة مؤسسات الدولة اللبنانیة أمام المجتمع الدولي یجب أن یُمثل أولویة متقدمة في ھذا الظرف الدقیق، وأن انفراد جھة أو فصیل باتخاذ قرارات مصیریة متعلقة بالحرب ھو أمرٌ لن یصب في صالح الدولة اللبنانیة أو الشعب اللبناني في عمومه.

وشددّ على أن السیاسة الإسرائیلیة تستھدف ضرب التماسك اللبناني، وبالتالي فإن على اللبنانیین مواجھة ھذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السیاسي والأمني في ید الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.