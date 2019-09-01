شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتقدم مسيرة حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، واللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، مسيرة شبابية لشباب الجامعات المصرية متحدي الإعاقة من أمام مقر الإدارة العامة لجامعة المنوفية، مرورا بشوارع مدينة شبين الكوم وصولا إلى مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب واستاد جامعة المنوفية، والذي سوف تقام عليه فعاليات حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة تحت شعار «بنكمل بعض»، والمقرر انطلاقه اليوم وحتى السادس من سبتمبر الجاري.

كما شارك في المسيرة الشبابية الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، ورؤساء ونواب شؤون تعليم الجامعات المشاركة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب، والطلاب المشاركين يتقدمهم رؤساء الجامعات.