شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل حماد: صوت أفريقيا مسموع وبقوة بفضل الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي إسماعيل حماد، إن القارة الأفريقية بفرصها وتحدياتها حاضرة في أذهان العالم بدعم مصري قوي غير مسبوق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي في جولات مكوكية تاريخية الغرض منها جذب الدعم والتأييد العالمي لقضايا القارة السمراء.

وأضاف «حماد»، خلال برنامجه «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، الأحد، أن صوت أفريقيا مسموع وبقوة في المحافل الدولية بفضل الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالقضايا الأفريقية ليس وليد اللحظة ولكنه كان سابقا حتى لترأس مصر الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الزعامة والقيادة ليست أقوالا، لكنها أفعال وهذا ما عهدنا من الرئيس السيسي الذي استطاع في وقت قياسي إنجاز العديد من المهام، سواء على صعيد الشأن الداخلي أو الخارجي.

وأشار إلى أن الملف الأفريقي على قائمة اهتمامات الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تبحث دائما عن حلول جذرية لمشكلات القارة أجمع ولا تطرح مشكلات دون وضع حلول لها.