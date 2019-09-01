شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للتمويل»: دخول مصر اتفاقية التجارة الحرة سيجذب استثمارات عديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن دخول الدولة المصرية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وجعل أفريقيا منطقة تجارة حرة للقارة بالكامل، يعد خطوة مهمة جدا جعلت من أفريقيا منطقة مهمة لجذب الاستثمارات.

وأضاف «الترساوي»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم، الأحد، أن الرئيس السيسي نادى في قمة السبع بأنه بدلا من أن ننقل المواد الخام من القارة الأفريقية لتصنع في أوروبا، علينا أن ننقل التعليم والنمو والتكنولوجيا من أجل خلق فرص عمل تحد عملية الهجرة غير الشرعية، والتي من أحد أسبابها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شباب دول عديدة مثل نيجيريا وغانا.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب أيضا بعدم تأجيج الصراعات الطائفية والعرقية داخل القارة، لأن ذلك يتسبب في زيادة عملية الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تحدث الرئيس السيسي عن مشكلة الاقتصاد فيما يتعين بتأمين الممرات الدولية والممرات البحرية لمرور التجارة، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث أيضا خلال قمة السبع عن حق الإنسان في بقاء واستقرار دولته، موضحا أن ذلك الأمر ندرك أهميته عندما ندرك كيفت دخلت الصومال إلى منصات الدول الفاشلة وما نتج عنها من أعمال قرصنة وأعمال نهب وسرقة واتجار بالبشر.