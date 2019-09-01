شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: «مصر شاركت في تأهيل كوادر كويتية.. والكويت دعمتنا بحرب أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفر بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت فرنسا واليابان والكويت.

وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الرئيس اختتم جولته بعقد لقاء قمة مع أمير الكويت، حيث تعد العلاقات بين البلدين تاريخية واستراتيجية»، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورًا في تأهيل الكوادر الكويتية، والمشاركة في وضع الدستور الكويتي، فضلا عن مساندة الكويت لمصر في حربي 1967 و1973.

وأكد أن مصر كان لها موقفًا حازمًا خلال حرب الكويت، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تعد الثالثة، بعد زيارتين عامي 2015 و2017.