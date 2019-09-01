شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة نائب وزير الزراعة وسفير نيوزيلندا إلى محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه لا توجد أية شكاوى حاليًا من مرض الحمى القلاعية أو الجلد العقدى بعد ثلاث سنوات من بدء الحملة القومية للتحصين ضد المرضين، ونتيجة التعاون بين معهد بحوث الحيوان والمديريات البيطرية بالمحافظات.

وأشارت «محرز» إلى أن مصر من الدول القليلة التي تقوم بتعويض أصحاب مزارع الدواجن والمربين للماشية ماديًا عن الخسائر التي تلحق بهم نتيجة للأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة البحيرة، برفقة جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا والوفد النيوزيلندي المرافق له وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ورافقهم في الجولة بالمحافظة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والتي تأتى في إطار التعاون الدولي بين الحكومة المصرية والنيوزلندية في مجالات صحة الحيوان والاستفادة من الخبرات النيوزلندية في مجال التلقيح الصناعي وتنمية ودعم الثروة الحيوانية.

من ناحية أخرى، أعلنت نائب وزير الزراعة عن سحب المزارع السمكية من المستأجرين المتأخرين في سداد القيمة الإيجارية، مؤكدة أنه لا تهاون في سداد قيمة المستحقات المتأخرة على أصحاب المزارع السمكية، ولا تهاون في حق الدولة، مشيرة أن الوزارة تهتم بتطوير جميع المزارع السمكية التابعة للدولة بالمحافظات من أجل زيادة الإنتاج السمكى.

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وبشأن انخفاض أشعار الدواجن؛ قالت «محرز» إن انخفاض أسعار الدواجن طبيعى أن يحدث بعد عيد الأضحى نتيجة تخزين لحوم الأضاحى.

وأكدت أن الوزارة قامت منذ خمسة أشهر بوقف استيراد اللحوم بهدف ضبط الأسعار بالأسواق وإفساح المجال أمام الإنتاج المحلى، وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأشارت إلى أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاستها اتخذت قرار وقف استيراد الماشية لإحداث توازن في السوق المصري، وتشجيع الإنتاج الحيواني، وأن وقف الاستيراد حفاظاً على الإنتاج المحلي، مضيفة سيتم فتح باب الاستيراد عندما تكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج الحيواني.

وأشارت «محرز» إلى اهتمام الدولة بتنمية الثورة الحيوانية وتم منح قروض قيمتها 3.7 مليار جنيه لتنمية الإنتاج الحيوانى، بالإضافة لصرف 700 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو القومي، وتم سدها جميعا خلال عام.

وأشادت نائب وزير الزراعة بمستوى العلاقات السياسية بين مصر ونيوزيلندا، والتعاون في مجال الإنتاج الحيوانى ونقل التكنولوجيا ونقل العلم والتدريب، مشيرة إلى قيام وفد من الوزارة بمتابعة العمل في مجازر نيوزيلندا، باعتبارها أحد الدول الرائد في مجال تربية الماشية على مستوى العالم، مؤكدة أنه يتم العمل جدياً في نقل الخبرات بين الدولتين بشكل فعال في مجال الثروة الداجنة والحيوانية.

وأكدت «محرز» أن اختيار محافظة البحيرة لزيارة الوفد النيوزلاندى يرجع لأنها من المحافظات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، لافتة أنه يوجد بها 28 ألف مزرعة للإنتاج الحيوانى.