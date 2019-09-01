12 مصابا في انقلاب ميكروباص بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد.
تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بدائرة مركز العياط ووجود مصابين.
انتقلت قيادات قطاع شرق الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير السيارة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلابها على جانب الطريق، وإصابة 12 شخصا من مستقليها.
جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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