نشرة الحوادث المسائية.. ديلر "أبوالنمرس" وقضيتي "الواحات ومحطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة 14 متهمًا في قضية "حادث قطار محطة مصر"

جلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

مفاجآت بالجملة.. الأمن يكشف حكاية فيديو "ديلر أبو النمرس" الذي أشعل فيسبوك

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف دقيقة تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تحت عنوان "دولاب عاطف" يظهر خلالها عدد من الأشخاص يطالبون شابا بمنحهم أقراص مخدرة ممسكين بأيديهم عملات ورقية فئة 100 و200 جنيه "عاوزين نمشي يا عاطف".

محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" بجلسة 5 نوفمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 نوفمبر لسماع المرافعة.

29 سبتمبر.. الحكم على 43 متهمًا في قضية "حادث الواحات"

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 29 سبتمبر؛ للنطق بالحكم.

تفاصيل حادث مروع بفيصل

أصيب 4 أشخاص على الأقل في حادث مروري بشارع فيصل، اليوم الأحد.

"رفع الدرجات".. حيلة "بورسعيدي" للنصب على طلاب الثانوية العامة

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن ببور سعيد من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالادعاء عبر شبكة "الإنترنت" بقدرته على رفع درجات امتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية.