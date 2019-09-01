تأجيل دعوى إلغاء قرار الرسوب الجماعي لطلاب "الفنية للتكنولوجيا" لـ25 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات 84 طالبًا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب لجلسة ٢٥سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٩٩٦ لسنة ٧٣ قضائية كلا من؛ وزير التربية والتعليم الفني، نائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفًا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.

وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية؛ والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة؛ بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ 150 طالبًا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام، ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

وأوضحت أن طلاب الصف الخامس "دبلوم" بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة قد أدوا امتحانات دور مايو لعام 2018/ 2019 بجميع الأقسام بالمدرسة وعددها 7 أقسام، وتم سير العملية الامتحانية بكافة المواد بدون أي عوائق أو مشكلات يكون تم رصدها من قبل مسؤولي المراقبة المكلفين بذلك داخل المدرسة؛ وذلك بموجب التقارير اليومية التي تصدر عنهم عن سير العملية الامتحانية، وتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات جميع الطلاب بجميع الأقسام، وانتهى التصحيح إلى رصد وتجميع درجات الطلاب من خلال كشوفات الكنترول، وحصل معظم الطلاب داخل الأقسام على الدرجات النهائية في جميع المواد، إلا أنهم فوجئوا بالرسوب الجماعي دون إبداء أسباب واضحة.