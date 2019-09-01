تفاصيل إحالة أخصائي بصندوق مكافحة الإدمان للمحاكمة: تحرش لفظيًا بزميلة وتنمر على مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تفاصيل قيام أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بالإضافة لتنمره على أحد المرضى بالمستشفى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي النيابة الإدارية شكوى من إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.

وقال الشهود (عاملين ومتطوعين) أمام المستشار مصطفى الشربيني رئيس النيابة الإدارية للصحة في القضية رقم 10 لسنة 2019، إن المتهم اعتاد على التحرش اللفظي بزميلاته بصندوق مكافحة الإدمان، بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي.

Advertisements

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بالتحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.

وعن واقعة التنمر، كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والايحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبياً خلال مرحلة تعافيه.

وأمرت النيابة برئاسة المستشار عصام المنشاوي بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.