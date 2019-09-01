النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع نظيرة الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
وقَّع النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع المستشار ضرار العسعوسي النائب العام لدولة الكويت.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن مذكرة التعاون القضائي بين مصر والكويت تأتي انطلاقاً من قناعة النيابتين بضرورة تعزيز أواصر التعاون القضائي بينهما في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها ودعمًا لبرامج التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي.
وأضاف البيان أن توقيع المذكرة تيسيرًا لتبادل المعلومات وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين وكذلك الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة والتي تدخل في اختصاص النيابتين فضلاً عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية لمواجهة التطور في استخدامها من الجماعات الإجرامية في تنفيذ أنشطتهم.
وأوضح أن توقيع مذكرة التعاون يعد انعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية تحت قيادة المستشار ضرار العسعوسي النائب العام تلعب دوراً فاعلا في إطار عمل جمعية النواب العموم العرب والتي يترأسها المستشار نبيل أحمد صادق.
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