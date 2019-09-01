"عليا الوفد" تجدد الثقة في "أبو شقة".. وتصدق على إسقاط عضوية البدوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

اتخذت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، 5 قرارات مهمة بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور خلال اجتماع انعقد مساء الأحد.

وجاءت قرارات الهيئة العليا كالآتي:

- اعتماد ما سبق أن أصدرته الهيئة العليا من قرار بإسقاط عضوية السيد البدوي بجلسة الهيئة العليا يوم 19 يونيو، وأن هذا الاعتماد يعتبر كاشفًا وليس منشئًا لقرار إسقاط العضوية وتأكيدًا وتوثيقًا وردًا على ما يروّجه البعض من أن قرار إسقاط العضوية كان فرديًا لرئيس الحزب.

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- فصل كل من محمد الشريف، وأحمد سكر، وتمام عبدالمجيد، لما صدر منهم من أفعال وأقوال تؤكد خروجهم على الالتزام الحزبي والانضمام إلى تشكيل غير مشروع تحت مسمى "جبهة تصحيح المسار".

- فصل كل من حضر الاجتماع الذي عقده السيد البدوي يوم 8 أغسطس، والذي يشكل خروجًا على الالتزام الحزبي على أن يعطي من حضر هذا الاجتماع من الوفديين مهلة مدتها أسبوع تنتهي في 8 سبتمبر الجاري؛ لتأكيد التزامه الحزبي، بحيث إذا انقضت هذه الفترة يعتبر مفصولًا اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الهيئة العليا اليوم ١ سبتمبر 2019.

- تجديد التفويض السابق لرئيس الحزب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب ومؤسساته وقياداته وأفراده من أي فعل أو قول مخالف للقانون أو للائحة الداخلية للحزب.

- تجديد الثقة بالإجماع في رئيس الحزب وسياساته وتأكيد حرصه الشديد على تماسك الحزب وتواجده بقوة لاعبًا أساسيًا على المسرح السياسي في الفترة الحالية والمستقبلية ودعمه دعمًا كاملًا لتحقيق ذلك.