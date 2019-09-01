​وزير التموين: تجهيز 1000 شنطة مدرسية كاملة الأدوات للفئات الأكثر احتياجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق مع غرفة القاهرة التجارية على توفير 1000 شنطة مدرسية وتجهيزها بكامل الأدوات الكتابية والمدرسية لتوزيعها ضمن مبادرة "حياة كريمة" على ألف أسرة من الأكثر احتياجا بالقرى الأكثر احتياجا.

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وقال - خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاحه معرض "أهلًا مدارس" الذي تنظمه غرفة القاهرة التجارية اليوم - إنه سيتم توزيع تلك الشنط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه بالتزامن مع إقامة معارض في كافة أنحاء الجمهورية وتجهيز الشنط، سيتم تسيير 6 سيارات متنقلة تشمل كافة احتياجات والمستلزمات المدرسية، وستتمركز في الأحياء الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الملابس على تقديم تخفيضات تصل لنحو 20% على هامش "أهلا مدارس".

وأوضح أن معرض "أهلا مدارس" سيشارك به نحو 160 عارضا، مشيرا إلى أن الشركات تقدم تخفيضات تتراوح ما بين 25 و 30% كما أن هناك بعض الشركات تقدم تخفيضات تصل إلى 50%.