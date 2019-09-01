متحدث البرلمان: قمة السيسي و"الأحمد" أكدت موقف مصر الحاسم تجاه أمن الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن القمة والمباحثات التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أكدت الموقف المصري الواضح والحاسم بشأن ملف أمن دولة الكويت الشقيقة وأمن الخليج.

وقال حسب الله - في بيان الأحد - إن مصر لها مكانة كبيرة وخاصة لدى الكويت والدول العربية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الشيخ صباح الأحمد دور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

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وأضاف أن الرئيس السيسي كان واضحًا وصريحًا عندما أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية إضافة إلى إعادة تأكيده أن الأمن القومي للكويت ولدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر حريصة على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين على شتى الأصعدة.

وأشاد حسب الله، بتطابق وجهتي نظر القاهرة والكويت تجاه جميع الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة وجهود مكافحة الإرهاب واتفاق الزعيمين الكبيرين الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد، على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى إشادة الرئيس السيسي بجهود الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي؛ خاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية وأهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقًا لمرجعيات التسوية بما ينهي معاناة الشعب اليمني.