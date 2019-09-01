وزير التموين يوجه بمد "أهلاً مدارس" بالمستلزمات وإطلاق قوافل للمناطق الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رحب:

تفقد وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أجنحة معرض "أهلاً مدارس"، اليوم الأحد.

ووجه وزير التموين، باستمرار مد المعرض بجميع المستلزمات المدرسية بالتوازي مع إطلاق القوافل المتنقلة في المناطق الشعبية، لضمان توفير المستلزمات المدرسية لأبناء الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وطالب الوزير، المشاركين في المعرض باستمرار حضور المبادرات الخاصة بتوفير السلع في إطار المسؤلية الاجتماعية.

وافتتح الوزير، معرض "أهلاً مدارس"، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

Advertisements

ومن المقرر، افتتاح المعرض، أمام الجمهور، صباح غدٍ الاثنين، الموافق 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعةً مساءً.

ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس زي المدرسي والأحذية والشنط - جميع الأدوات المدرسية والمكتبية - السلع الغذائية الأساسية للطلاب - أدوات التربية الفنية والتربية الرياضية - الكتب التعليمية - أدوات الإستخدام الشخصي للتلاميذ والطلبة، كل إحتياجات الطالب والمعلم والمدرسة والمراكز التعليمية، بأسعار مخفضة تصل إلي ٣٠ % .

ومن المقرر، افتتاح المعرض، أمام الجمهور، صباح غدٍ الاثنين، الموافق 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء.

ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس زي المدرسي والأحذية والشنط - جميع الأدوات المدرسية والمكتبية - السلع الغذائية الأساسية للطلاب - أدوات التربية الفنية والتربية الرياضية - الكتب التعليمية - أدوات الاستخدام الشخصي للتلاميذ والطلبة، كل إحتياجات الطالب والمعلم والمدرسة والمراكز التعليمية، بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ %.

وتقل الأسعار عن الأسواق وتصل لسعر الجملة، لمساعدة كل المصرين فى توفير احتياجات العام الدراسي الجديد، بدعم ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالقاهرة.