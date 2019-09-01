مصر | حبس حلاق لاتهامه بقتل مسنة بغرض السرقة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس حلاق لاتهامه بقتل مسنة بغرض السرقة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة حبس "حلاق" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامة بقتل مسنة بغرض السرقة كائنة بأحدي العقارات بدائرة القسم

وتعود البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ به قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أنها "لربة منزل- سن 64 ومقيمة بمحل البلاغ"، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن عدة جروح في أماكن مختلفة،وعثر بمدخل العقار "أسفل السلم" على سلاح أبيض "سكين " به آثار دماء.

ومن خلال تكثيف الجهود والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا" والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجني عليها لتعاطي المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها خطط لسرقتها وفي سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجني عليها من نافذة المطبخ واخذ سكينا عُثر عليه بداخله، ولدى شعور المجني عليها به حاولت الإكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أنها "لربة منزل- سن 64 ومقيمة بمحل البلاغ"، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن عدة جروح في أماكن مختلفة، وعُثر بمدخل العقار "أسفل السلم" على سلاح أبيض "سكين " به آثار دماء.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا" والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجني عليها لتعاطي المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها خطط لسرقتها وفي سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجني عليها من نافذة المطبخ واستل سكينا عثر عليه بداخله، ولدى شعور المجني عليها به حاولت الإمساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدما السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، واستولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى وأضاف بتخلصه من المفاتيح المستولى عليها وملابسه الملوثة بالدماء التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيايه التحقيق.

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توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

مساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدمًا السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، واستولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى وأضاف بتخلصه من المفاتيح المستولى عليها وملابسه الملوثة بالدماء التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.