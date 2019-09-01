مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض أطفال بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض أطفال بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب 3 أطفال يتراوح أعمارهم بين ال15 و16، على أيدي عاطلين، بعدما استدرجوهم من منطقة السيدة زينب لمنطقة الدقي، واستخدموهم في جرائم التسول، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس عاطلين يتراوح أعمارهما بين 19 و24 عامًا، بعد استدراج 3 أطفال من منطقة السيدة زينب لمنطقة الدقي ويتراوح أعمارهم بين الـ 15 و16 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بإيداع الـ 3 أطفال، والتي تم هتك عرضهم من شابين عاطلين يبلغ أعمارهما بين 19 و24 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي، في دار رعاية للعناية والإهتمام، وذلك في انتظار تقرير البحث الإجتماعي عن حالتهم الأسرية، وإذا كان لديهم أسرة أم لا، فيما أمرت في وقت سابق لعرضهم على الطب الشرعي، للكشف عليهما وكتابة تقرير واف عن حالتهم.

وبدأت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام شابين يبلغ أعمارهما بين 19 و24 عامًا باستخدام 3 أطفال أعمارهم ما بين 15 و16 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي.

وتعود بداية الواقعة، بقيام شابين باستدراج أطفال من منطقة السيدة زينب، لاستخدامهم لجرائم التسول، وفي أحد الأيام أخذوا الـ3 أطفال من السيدة زينب حتى منطقة الدقي، وقام الأطفال بمسح العربات المارة والتسول، وبعد انتهاء اليوم، أخذا المبالغ التي تم جمعها بالقوة، لمنطقة كوبري الخشب وقاما بشراء المخدرات وبصحبتهما الأطفال، وفي أثناء ذلك وضع الشابين مادة مخدرة في السجائر للأطفال وعقب نومهم قاما بهتك عرضهم.

وعندما استفاقوا في صباح اليوم التالي، ذهب الأطفال لأحد المواطنين بالمنطقة لإبلاغه على الفور.

ووردت معلومات لمباحث قسم الدقي من أحد المواطنين المحيطين بالمنطقة بحدوث الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بجريمتهما، وتولت النيابة التحقيق.

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أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إعادة إجراءات محاكمة ثلالث متهمين في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 1 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع، والمتهمون هم علي السيد عمر ومسعود محمد محمد وأيمن علي حسين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

وتلا شادى سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

وقال: "إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة:"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".