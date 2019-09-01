مصر | ننشر مجهودات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مجهودات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية، حيث تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط (طالبَين) حال إستقلالهما سيارة "أجرة" قيادة أحدهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- هاتفى محمول- مبلغ مالى).

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط (عاطلان سبق إتهامهما فى 4 قضايا متنوعة).. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،875 كيلو جرام- مبلغ مال- هاتف محمول).

كما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط (عاطل، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "سرقة").. حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 100جرام - مبلغ مالى).

تمكنت مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (عاطل، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة متنوعة" حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نرشح لكم..لليوم الخامس.. محاولات لإنتشال جثة ضحية "لعنة الفراعنة" في العياط

يواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جهودهم لليوم الخامس على التوالي، محاولات انتشال جثة شاب لقى مصرعه، إثر انهيار الرمال عليه، حال تنقيبه عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بمركز العياط.

وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.