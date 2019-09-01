أخبار مصر | في مواجهة خطاب الكراهية والعنف.. ما هي ضوابط البرامج الدينية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مواجهة خطاب الكراهية والعنف.. ما هي ضوابط البرامج الدينية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعد البرامج الدينية من أكثر المنصات التي يجب تقنينها وبحث آليات العمل بها، خاصة في ظل محاولات لبعض الكيانات الإرهابية لبث الفتنة الطائفية وخطاب الكراهية والعنف.

عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على وضع ضوابط لتلك البرامج، في محاولة لضبط المشهد، والتوجيه الصحيح للدعةى إلى الدين. وبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، في تطبيق ضوابط البرامج التي أطلقها أغسطس الماضي؛ وذلك بهدف ضبط المشهد وتقنين أوضاع البرامج.

وعقدت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إن الضوابط التي أقرها المجلس قائمة ويتم تطبيقها بصورة فردية على كل حالة من الحالات، وسيتم بدءًا من الغد وضع آليات تطبيقها بصورة رسمية على كافة وسائل الإعلام، بما يضمن ضبط الشاشات ومنع انتشار الفوضى بها.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.

وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.

وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.

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وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.

وأقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وقامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

وتنشر "الفجـر" ضوابط البرامج الدينية تعرف عليها:

1- يُراعى أن يكون مقدم البرامج ملمًا بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرأن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.

2- أن يكون الضيوف من علماء الدين وأساتذة الجامعات المعروفين.

3- في حالة التعرض لمسائل الإفتاء يُراعى أن يكون الضيوف من القائمة المُعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

4- ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.