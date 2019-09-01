أخبار مصر | بشرط "ملائمة الديكور والإكسسوار".. تعرف على ضوابط البرامج الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرط "ملائمة الديكور والإكسسوار".. تعرف على ضوابط البرامج الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعد البرامج الرياضية الأكثر مشاهدة، ومن ثم الأكثر تأثيرًا، خاصة بعد انتشار ظاهرة الحقوق الحصرية للدوريات، مما جعل هذه البرامج المتنفس الوحيد أمام جماهير الكرة العريضة، وتعدد البرامج الرياضية على القنوات يجعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسؤولًا عن وضع ضوابط لتلك البرامج، خاصة وأنها المسؤول الأول عن البرامج وكافة ما تعرضه.

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، في تطبيق ضوابط البرامج التي أطلقها أغسطس الماضي؛ وذلك بهدف ضبط المشهد وتقنين أوضاع البرامج.

وعقدت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إن الضوابط التي أقرها المجلس قائمة ويتم تطبيقها بصورة فردية على كل حالة من الحالات، وسيتم بدءًا من الغد وضع آليات تطبيقها بصورة رسمية على كافة وسائل الإعلام، بما يضمن ضبط الشاشات ومنع انتشار الفوضى بها.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.

وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.

وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.

وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.

وأقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وقامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

وتنشر "الفجـر" تلك الضوابط تعرف عليها:

1- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

٢- الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية.

٣- الالتزام بثوابت وأخلاقيات المجتمع المصري.

4- عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا أو تصريحًا بأوضاع الشارع.

5- احترام القواعد والتشريعات الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

6- احترام الهيئات والمنظمات ذات الصلة.

7- احترام الرموز الرياضية.

8- عدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.

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9- عدم التحريض أو إثارة الرأي العام.

10- تشجيع المنافسة بين الفرق والأندية.

11- تبني المواهب الرياضية.

12- العدالة في التغطية بين الأندية والفرق والأقاليم.

13- نقل الخبرات الدولية.

14- حيادية المُقدم وفريق العمل والضيوف.

15- الالتزام بمواثيق الشرف والتشريعات.

16. العدالة في الأخبار والضيوف والاتصالات والتقارير.

17. احترام النقد الرياضي البنّاء دون تحيز.

18. البُعد عن كل لفظ أو تشبيه أو إشارة تخدش الحياء العام.

19. الملائمة التخصصية لفريق العمل.

20. الاهتمام بفرق الأقاليم والمدارس والجامعات والشركات وكذا الألعاب الفردية.

21. إيجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين.

22. إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة.

23. نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضي.

24. مراعاة التنوع في المحتوي والضيوف.

25. عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية.

26. حماية حقوق الملكية للمحتوي والأرشيف معًا.

27. ملائمة الموسيقي والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي.

28. مراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المُستخدم.