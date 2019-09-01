أخبار مصر | الشروط والأهمية ومكان إصدارها.. تفاصيل بطاقة إثبات الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشروط والأهمية ومكان إصدارها.. تفاصيل بطاقة إثبات الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعدما تولى الرئيس السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية أصبح يولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الاعاقة فلم يعدوا يعيشون في جزر منعزلة وهو ما ظهر بوضوح من خلال الاهتمام بتوفير كل سبل الدمج لهم في المجتمع والعمل العام.

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بجميع مكاتب البريد.

وبحسب بيان سابق للوزارة فإن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة وصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن للحصول عليها.

وكانت نشرت وزارة التضامن الاجتماعي على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنفوجرافيك لتوضيح شروط الحصول على البطاقة ومميزاتها وطريقة استخراجها كالتالي:

ما هي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

هى البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون حماية المعاقين والصادرة للشخص ذي الإعاقة.

ما هى شروط استخراج البطاقة ؟

استحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب هذا القانون.

ما أهمية البطاقة ؟

هى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، كما انها ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث يعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة.

يكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب تلك البطاقة.

ما هي الجهة التي تختص بإصدار تلك البطاقة ؟

تختص وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة ج لكل شخص ذي إعاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

على أي أساس يتم إصدار هذه البطاقة ؟

يتم إعداد ملف صحي لكل شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة بناء على تشخيص طبي معتمد.

ما هي الجهات التي ستقوم بإجراء هذا التشخيص الطبي ؟

يتولى إصدار التقرير "التشخيص الطبي" إحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقًا للحالة وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة.

ما هي إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؟

يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1).

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ثم يقوم طالب الخدمة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونعها ودرجاتها والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامة بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ثم يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).

ما هي الجهة المختصة بتسليم تلك البطاقة ؟

يتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي.

ما مدة سريان تلك البطاقة ؟

هذه البطاقة سارية لمدة سبع سنوات ولا يتم تجديدها للحالات المستقرة إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.

ما هو الإجراء الواجب اتخاذه إذا ما قامت الجهة المختصة برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو كأنما قامت بإثباته بها لا يتطابق مع حقيقة الإعاقة أو نوعها أو درجتها أو غير ذلك من بيانات واردة بها ؟

يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لهاب حال رفضها طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة وذلك بتقديم تظلم إلكترونيًا أو تظلم كتابي عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو وزارة التضامن الاجتماعي

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقه شروط وإجراءات استحقاق الشخص لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

أن يكون مصري الجنسية أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمثل.

وتتمثل إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة في الآتي:

1- التقدم لمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل الإقامة لملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.

2- تقديم تقرير طبي يوضح التشخيص الطبي للحالة، والذي يصدر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها.

4- استلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعي بعد التأكد من صحة البيانات.

5- تجدد البطاقة كل 7 سنوات للحالات المستقرة.