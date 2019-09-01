أخبار مصر | "عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية".. ما هي ضوابط البرامج الطبية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية".. ما هي ضوابط البرامج الطبية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، في تطبيق ضوابط البرامج التي أطلقها أغسطس الماضي؛ وذلك بهدف ضبط المشهد وتقنين أوضاع البرامج.
وعقدت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إن الضوابط التي أقرها المجلس قائمة ويتم تطبيقها بصورة فردية على كل حالة من الحالات، وسيتم بدءًا من الغد وضع آليات تطبيقها بصورة رسمية على كافة وسائل الإعلام، بما يضمن ضبط الشاشات ومنع انتشار الفوضى بها.
وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.
وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.
وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.
وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.
وأقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.
وقامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.
ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.
وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.
وتنشر "الفجـر" ضوابط البرامج الطبية تعرف عليها
1- عدم قبول برامج مُهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.
2- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
3- الحرص على أن تكون الموضوعات المُثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.
4- في حالة أن يكون مقدم البرنامج طبيبًا يُفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.
5- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها من وزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
6- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.
7- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.