أخبار مصر | لا تتخطى 90 دقيقة.. تعرف على ضوابط برامج التوك شو

عقدت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.

وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.

وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.

وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.

وأقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل برامج التوك شو على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وقامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

وتنشر "الفجـر" ضوابط برمج التوك شو تعرف عليها: