أخبار مصر | لا تتخطى 90 دقيقة.. تعرف على ضوابط برامج التوك شو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا تتخطى 90 دقيقة.. تعرف على ضوابط برامج التوك شو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.
وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.
وأضاف أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.
وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.
وأوضح "شوقي" أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.
وأقر المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل برامج التوك شو على جميع وسائل الإعلام ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.
وقامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج.
ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.
وقال المجلس في الخطابات، إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.
وتنشر "الفجـر" ضوابط برمج التوك شو تعرف عليها:
1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابيين.
2- أن يكون رئيس التحرير مسؤولًا عما يُذاع وعليه مراجعته.
3- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبره ومعلوم.
4- أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة.
5- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.
6- أن يجمع بين الخبراء والمسؤولين ولا يقتصر على طرف واحد.
7- لا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها.
8- أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.
9- أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.
10- أن لا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.
11- أن يلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.
12 -أن يبرز مصادر معلوماته جيدًا.
13- أن يكفل حق الرد.
14- أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.
15- أن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية و الإقليمية.
16- أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.
17- أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.
18- أن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.
19- ألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة.
20- ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق.
21- أن يراعي في الإعلانات الأكواد المهنية وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.
وناشد الإعلامي أحمد موسى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة متابعة تنفيذ قرارات ضبط برامج "التوك شو"، وتقليص مدة البرنامج إلى ساعة ونصف فقط، قائلا:"مفيش حد على رأسه ريشة".
وأضاف في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا:" وضع الدولة الآن أصبح مختلفا ونحن نشهد حالة تطور وأمن واستقرار".
وتابع: "بعد 2011 انقسم الإعلام إلى إعلام إخواني سلفي، وإعلام 6 أبريل والطابور الخامس، وظهرنا من أجل مواجهة إعلام الإخوان الذي يسعى للتخريب والفوضى داخل الدولة المصرية".