أخبار مصر | 'الأورمان' تطلق مبادرة 'طمن قلبك' لعلاج مرضى القلب غير القادرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأورمان' تطلق مبادرة 'طمن قلبك' لعلاج مرضى القلب غير القادرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت جمعية الأورمان، مبادرة "طمن قلبك"؛ بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، وإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للحالات المطلوب لها، بالمجان تمامًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن مبادرة "طمن قلبك" التي أطلقتها الجمعية تأتي استكمالاً لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين.

وأشار شعبان إلى أن المبادرة ستقدم الخدمات الطبية لغير القادرين من جميع الأعمار بالتعاون مع أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب في أنحاء الجمهورية وبخاصة المؤسسات الجامعية منها، كذلك تتعاون مع أفضل الكفاءات من أساتذة جراحات القلب والقسطرة العلاجية، كما تقوم باستقدام واستضافة أكبر خبراء جراحات القلب والقسطرة العلاجية في العالم لإجراء العمليات الأكثر تعقيدا بالتعاون مع المؤسسات الطبية المصرية.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إجراء 41 ألفًا و415 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية للمرضى غير القادرين بالمجان تمامًا، بتكلفة تصل إلى مليار و35 مليون جنيه.

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أكد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أنه فى اطار العمل التنموي الذى تقوم به الجمعية ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعايا وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح فؤاد أن الأورمان قامت بتوزيع (1588) قرض حسن للشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، وتم تسليم (5458) رأس ماشية ،وتسليم عدد (246) كشك، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

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وأشار فؤاد إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسيوط التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

وأكد أن الجمعية مازالت مستمرة فى تقديم مساهماتها لغير القادرين بالمحافظة من خلال عدد من المشروعات التى تقدمها والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين .

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قامت جمعية الأورمان خلال الفترة من 1 يناير حتى 1 سبتمبر 2019، بإعادة بناء وتأهيل عدد 26 منزل بقريتي الحلة والحليلة بمركز إسنا وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية، كما قامت بإعادة بناء وتأهيل عدد 15 منزل بقرية الأمير بمركز إسنا بالتعاون مع نوادي روتاري كمرحلة أولى.

وأشار فاروق، إلى أن جمعية الأورمان قامت خلال تلك الفترة أيضا ببناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بقرية الحلة بمركز إسنا، وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية، وتوصيل عدد 500 وصلة مياه موزعين كالتالي عدد 250 حالة بمركز إسنا بالتعاون مع نوادي روتاري، و250 حالة موزعة على جميع مراكز المحافظة ضمن مبادرة سكن كريم، وعمل 250 حالة تعريش أسقف بالخشب العروق والألواح و"الأبلاكاش" موزعة على مراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر العميد إبراهيم كمال عبدالله، أنه في خلال الفترة من 1 يناير حتى 1 سبتمبر 2019، تم تنظيم عدد 72 قافلة علاج مجاني لعدد 3600 مريض في جميع التخصصات من أشعة وتحاليل وعلاج على نفقة الجمعية بمستشفى الأقصر الدولي، وتنظيم عدد 8 قوافل كشف على العيون بإجمالي 2400 حالة كشف ونظارات وعمليات وعلاج على مستوى مراكز المحافظة، كما تم تقديم مساعدات لعدد 200 حالة زواج يتيمات (10000 جنيه لكل عروسة).

وأضاف عبدالله، أن يجري العمل حاليا بعدد 5 قرى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإعادة إعمارهم وتأهيليهم وهي قرية الشغب بمركز إسنا عدد 30 منزل، وقرية الدبابية والمعلا بمركز إسنا عدد 30 منزل، وقرية حاجر العديسات قبلي مركز الطود عدد 30 منزل، وقرية الرياينة مركز أرمنت عدد 30 منزل، وقرية الشيخ عامر مركز القرنة عدد 30 منزل، كما يجري العمل بعدد 3 قرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وهم قريتي النجوع قبلي والوسطى عدد 100 منزل هدم وإعادة بناء وتأهيل، وقرية القبلي قامولا بالقرنة عدد 46 منزل هدم وإعادة بناء وتأهيل.

