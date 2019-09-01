أخبار مصر | وزيرة التضامن: أكثر من 642 ألف حركة صرف لمعاشات سبتمبر حتى السادسة مساءً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: أكثر من 642 ألف حركة صرف لمعاشات سبتمبر حتى السادسة مساءً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى يبلغ عددهم 3.16 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 4.53 مليار جنيه متاح لهم بداية من اليوم الصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف اليوم حتى الساعة السادسة مساءا ما يزيد 642 الف حركة صرف بقيمة اجمالية 928مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى409 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 499 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها وبعض منافذ البريد عدد 233 الف حالة بقيمة إجمالية 429 مليون جنيه.

وأوضحت والي أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف، كما سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.

وأعلنت الوزيرة، عن انتظام عمليات صرف معاشات سبتمبر فى يومها الاول من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى كل انحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق الأول من سبتمبر.

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عقد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والعضو المنتدب، اجتماعا مع اعضاء لجان الزكاة التابعة للبنك وذلك بمقر البنك الرئيسي.

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وأشار فاروق إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل زيادة موارد الزكاة وعرض نبذة عن اللجان والأنشطة التي تقوم بها والمنهجية في دراسة الحالات المستحقة وتجميع وتوزيع الزكاة وآليه تعاون لجان الزكاة مع بعضها من أجل تبادل الخبرات وعرض التحديات التي تواجهها اللجان والحلول التي يمكن اتباعها لتسهيل عملها وسبل تحقيق أعلى مستويات المصلحة لمستحقي الزكاة وإعداد خطة للتكامل بين اللجان والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للجان، كما تم مناقشة آلية التوعية بأهمية الزكاة وكيفية إخراجها ووضع إستراتيجية عامة للدعوة الى تنشيط موارد الزكاة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما تم فتح باب النقاش ورد المختصين بالبنك على تساؤلات الحضور واستفساراتهم.

وأضاف فاروق، أن اﻟزﻛﺎة تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذا ﻓﻘد دﻋﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "يبلغ عددها 3400 لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأكد فاروق أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الصدقات والزكوات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل كما أسند إليها مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الانتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية حيث بلغت مصارف الزكاةخلال العام المالي الحالي 581مليون جنيه تقريبا.

وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاةقال فاروق: "يمكن لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة يتم ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخص من نطاق اللجنة السكني، ويتم الاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة.