أخبار مصر | بالخطوات.. كيف تتطوع في القوات المسلحة المصرية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالخطوات.. كيف تتطوع في القوات المسلحة المصرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلم كثير من الشباب المصري بالتطوع في صفوف القوات المسلحة، وتقدم الخليج 365 الشروط والخطوات اللازمة للشاب ليتطوع في المؤسسة العسكرية المصرية.

الشروط العامة للتطوع

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

3- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.

4- ألا يقل سن المتطوع عن 15 سنه ولا يزيد عن 25 سنه وبالنسبة للمتطوعين أدلاء(قصاصى الأثر) لا يقل سن التطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الإلتحاق في 2872019 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنه.

5- أن يكون المتقدم لائقا طبيا ويجتاز جميع الإختبارات المقررة.

6-ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى درجات المؤهل الدراسى (إعدادية-دبلوم) للمتطوعين لصالح القوات المسلحة.

7-الفئات المطلوبة للأدلاء(قصاصى الأثر) الحاصلين على الإعدادية العامه ومايعادلها راسبى الإعدادية الحاصلين على الشهادة الإبتدائية الملمين بالقراءة والكتابه على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

8-لايسمح بقبول متطوعين بمدارس القوات المسلحة عمومًا سبق أن رفتوا من إحداها لأي سبب من الأسباب.

‌المستندات المطلوبة عند التقدم

1- صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الإلتحاق.

2- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار.

3- صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب سن 16 سنه.

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4- صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد.

5- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) + صورة منها.

6- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة 4 * 6 ألوان.

7- صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة أو ولى الأمر.

8- بيان قيد عائلى مميكن لوالد الشاب المتقدم حديث الإصدار + صورة منه.

فضلا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.

‌أماكن الحصول على ملف التطوع

أولًا:التطوع بالقوات المسلحة:-

تيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات وهى:

1- مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحليمة الزيتون.

2- مناطق التجنيد والتعبئة فى ( القاهرة الجيزة الإسكندرية الزقازيق طنطا المنصورة أسيوط قنا المنيا).

3- جميع أقسام التجنيد والتعبئة بجميع المحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة ومقرها بمديريات الأمن.

ثانيا:للتطوع لصالح قوات حرس الحدود أدلاء(قصاصى الأثر):-

يتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود الأدلاء(قصاصى الأثر) بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان خلف الإستاد الرياضى.