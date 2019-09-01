أخبار مصر | خطوات استخراج تصريح سفر دون الذهاب لمنطقة التعبئة والتجنيد.. والدفع إليكترونيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوات استخراج تصريح سفر دون الذهاب لمنطقة التعبئة والتجنيد.. والدفع إليكترونيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة التعبئة والتجنيد خطوات إستخراج تصريح بالإذن للسفر إلكترونيا وهي أن يقوم طالب الخدمة بتسجيل طلب إستخراج تصريح بالإذن للسفر.

ويقوم ملئ البيانات الأساسية (الإسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة ) ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة، ويتم تحديد مكان إستلام تصريح الإذن بالسفر ويتم الضغط على تسجيل البيانات والإحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجة البيانات.

ويتم دراسةالطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن تصريح بالإذن للسفر بإستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).

ويتم الرد بموقف الدراسة بأحد النتائج الأتية انه لا مانع من إستخراج تصريح بالإذن للسفر بعد سداد الرسوم المقررة أو لا مانع من إستخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة، أو برجاء التقدم لادارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك وإستخراج تصريح بالإذن للسفر، أو برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك وإستخراج تصريح بالإذن للسفر.

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أما إستخراج تصريح بالإذن للسفر للطلبة الدارسين بداخل جمهورية مصر العريبة والمؤجل تجنيدهم فى غير توقيتات الأجازة وذلك (لظروف إستثنائية) يكون من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

بعد ذلك يقوم طالب الخدمة بالإستعلام عن نتيجة دراسة طلب تصريح بالإذن للسفر والرسوم المحددة مقابل الخدمة يتم تسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على الإستعلام أو الدفع، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال الموقع.

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