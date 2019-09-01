أخبار مصر | صلاح حسب الله: السيسي أكد موقف مصر الحاسم تجاه أمن الكويت والخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله: السيسي أكد موقف مصر الحاسم تجاه أمن الكويت والخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن القمة والمباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أكدت الموقف المصرى الواضح والحاسم بشأن ملف أمن دولة الكويت الشقيقة وأمن الخليج.

وأضاف "حسب الله"، في بيان له، أصدره مساء اليوم الأحد "إن مصر لها مكانة كبيرة وخاصة لدى الكويت والدول العربية، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الشيخ صباح الأحمد، بأن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي وإشادته بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات".

وتابع متحدث البرلمان أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا كعادته دائما عندما أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية إضافة إلى إعادة تأكيده على أن الأمن القومي للكويت ولدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين على شتى الأصعدة.

وأشاد النائب بتطابق وجهتي نظر القاهرة والكويت تجاه جميع الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة وجهود مكافحة الإرهاب واتفاق الزعيمين الكبيرين الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول وإشادة الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي خاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية وأهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقًا لمرجعيات التسوية بما ينهي معاناة الشعب اليمني متوجها بالشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على الاستقبال الحافل للرئيس السيسي والتأكيد على الدور الرائد والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

نرشح لكم.. "وكيل النواب" يبحث مع نائب البرلمان الأفريقى نجاحات الاتحاد

التقى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، جمال بوراسو، النائب الثالث لرئيس برلمان جنوب أفريقيا، وذلك بحضور كل من النائب حاتم باشات والنائبة مى محمود والنائب السيد فليفل.

وقال "وهدان"، خلال اللقاء، إن توجه سياسة مصر بعد ثورة 30 يونيو، أصبح نحو القارة الأفريقية، لافتا إلى أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وحل مشاكلها بمشاركة جميع الدول.

Advertisements

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن زيارة نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا تعكس الروابط التاريخية بين مصر والشعب الجزائرى التى تمتد من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن.

ومن جانبه طالب النائب السيد فليفل بتوقيع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى على ميثاق يجعل القرارات الصادرة من الاتحاد الإفريقي فى صورة تشريعات وليست قرارات، مشيدا بدور البرلمان الأفريقى فى حل المشكلة الحالية بالسودان.

وكشف بيان صادر عن مجلس النواب تفاصيل اللقاء الذى تم اليوم بين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وجمال بوراس نائب رئيس البرلمان الأفريقى.

ذكر البيان أن اللقاء يأتى فى اطار سعى الدبلوماسية البرلمانية المصرية عن استعادة دورها الرائد داخل قاراتها الأفريقية، فضلا عن تعزيز علاقاتها مع البرلمان الأفريقى.

وتناول اللقاء حسبما جاء البيان، استعراض للتجربة المصرية الرائدة فى مجالات التعليم والبحث العلمى،والصحة والارتقاء بالبنية التحتية، وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة والثرية.

وتناول اللقاء النجاحات الاخيرة التى حققها الاتحاد الأفريقى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس المصرى فى دفع عملية التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية وتعزيز التكامل الأفريقى وإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية

وشمل اللقاء بين الجانبين بحث السبل المثلى لتعزيز العلاقات بين البرلمان المصرى والبرلمان الأفريقى والاستفادة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى لإعطاء دفعة قوية لبرتوكول مالابو وحث الدول الأفريقية على سرعة التصديق عليه لإعطاء صلاحيات تشريعية حقيقية للبرلمان الأفريقى ومشاركة الشعوب الأفريقية بصورة أكبر فى اتخاذ قراراتها المصيرية.