أخبار مصر | أكاديمية البحث العلمي توافق على إصدار مجلة علمية لقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية البحث العلمي توافق على إصدار مجلة علمية لقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الإدارة العامة للنشر الدولي بأكاديمية البحث العلمي على إصدار دورية علمية بحثية لقسم الإذاعة والتليفزيون بكليه الإعلام بالازهر تحت عنوان "المجلة العربية لبحوث الراديو والتليفزيون والاتصال الرقمي، في إطار جهود جامعة الأزهر نحو مواكبة أحدث التطورات العلمية والبحثية، ومجالات البحث العلمي المتنامي بالجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد إعلام الأزهر، إن المجلة هي دورية فصلية بحثيه تعني بنشر البحوث والدراسات العلمية في مجال الراديو والتليفزيون والإعلام الجديد والاتصال الرقمي، وللمجلة هيئة علمية استشارية من مختلف دول العالم من المختصين والعلماء البارزين في مجال البحوث الإذاعية والاعلام الجديد.

وأوضح - بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر- أن من بين أعضاء الهيئة الاستشارية الدكتور حمدي حسن محمود، أستاذ الإعلام بجامعة مصر الدولية، والدكتور عبدالله الحمود، أستاذ الإعلام من المملكة العربية السعودية، والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عباس مصطفى صادق، أستاذ الإعلام من الإمارات، والدكتور نصر الدين العياضي، من الجزائر، والدكتور مي العبدالله، من جامعة بيروت بلبنان، والدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإعلام عميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، والدكتور خالد صلاح الدين، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة.

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من جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعاطي، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام الأزهر، أن المجلة تقدم خدماتها بأسعار رمزية للباحثين العرب والأجانب وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل التطور الذي تشهده كلية الاعلام ، بهدف الارتقاء بتصنيف الجامعة إقليميا وعالميا ودعم البحث العلمي ،داخل مؤسسات الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

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