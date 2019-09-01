أخبار مصر | غياب تام لرموز "مبارك" في جنازة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب تام لرموز "مبارك" في جنازة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيع العشرات، منذ قليل، جثمان السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، من مسجد سعاد كفافى بجامعة مصر للعلوم فى مدينة 6 أكتوبر.

وحضر الجنازة عدد من الأقارب دون تواجد أي من الشخصيات العامة أو السياسية التى زاملت الدكتور أحمد نظيف في فترة توليه رئاسة وزراء مصر.

وتولى أحمد نظيف، منصب رئيس الوزراء، في عام 2004، حيث كان وزير الاتصالات السابق في حكومة عاطف عبيد.

وأبرز الأسماء التي كانت في حكومة أحمد نظيف، جاءت كالتالي: كان يشغل منصب وزير الدفاع حينها، المشير محمد حسين طنطاوي، والإنتاج الحربي سيد مشعل، والخارجية أحمد أبو الغيط، والداخلية حبيب العادلي، وشغل منصب وزير المالية، بوسف بطرس غالي، والبيئة ماجد جورج، والتنمية المحلية عبد الرحيم شحاتة، والتنمية الإدارية أحمد درويش، والتعليم أحمد جمال موسى.

تقدمت الحكومة باستقالتها عقب انتهاء انتخابات الرئاسة عام 2005, حيث كلفها الرئيس مبارك الفائز في الإنتخابات بالاستمرار في أداء مهامها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية, ثم قبل الرئيس مبارك الاستقالة, وأعاد تكليف الدكتور نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر 2005.

وجاء التشكيل الكامل لحكومة أحمد نظيف، حينها، كالتالي: