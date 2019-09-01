أخبار مصر | غياب تام لرموز "مبارك" في جنازة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب تام لرموز "مبارك" في جنازة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شيع العشرات، منذ قليل، جثمان السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، من مسجد سعاد كفافى بجامعة مصر للعلوم فى مدينة 6 أكتوبر.
وحضر الجنازة عدد من الأقارب دون تواجد أي من الشخصيات العامة أو السياسية التى زاملت الدكتور أحمد نظيف في فترة توليه رئاسة وزراء مصر.
وتولى أحمد نظيف، منصب رئيس الوزراء، في عام 2004، حيث كان وزير الاتصالات السابق في حكومة عاطف عبيد.
وأبرز الأسماء التي كانت في حكومة أحمد نظيف، جاءت كالتالي: كان يشغل منصب وزير الدفاع حينها، المشير محمد حسين طنطاوي، والإنتاج الحربي سيد مشعل، والخارجية أحمد أبو الغيط، والداخلية حبيب العادلي، وشغل منصب وزير المالية، بوسف بطرس غالي، والبيئة ماجد جورج، والتنمية المحلية عبد الرحيم شحاتة، والتنمية الإدارية أحمد درويش، والتعليم أحمد جمال موسى.
تقدمت الحكومة باستقالتها عقب انتهاء انتخابات الرئاسة عام 2005, حيث كلفها الرئيس مبارك الفائز في الإنتخابات بالاستمرار في أداء مهامها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية, ثم قبل الرئيس مبارك الاستقالة, وأعاد تكليف الدكتور نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر 2005.
وجاء التشكيل الكامل لحكومة أحمد نظيف، حينها، كالتالي:
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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من الكويت بعد جولة استغرقت تسعة أيام شملت فرنسا واليابان والكويت.
هذا ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت فى زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.
وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في مستهل زيارة استمرت 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا "تيكاد 7".
واستمرت القمة فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، وعقدت القمة تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، علي خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع المقامة في مدينة «بياريتز» الفرنسية، على هامش مشاركته في أعمال القمة، حيث التقى الرئيس السيسي السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.
كما التقى الرئيس السيسي نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا وريس جونسون، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.
وأجرى الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ومبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين.
وكشف أيمن كامل، سفير مصر باليابان، أهمية مؤتمر "تيكاد" 7 الذي ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال كامل، خلال لقاء تليفزيوني، إن "اليابان من أكثر الدولة المانحة، وتعد أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الإفريقية".
وتابع: "مؤتمر التيكاد يتميز بتولي القارة الإفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية"، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.