أخبار مصر | "عمال مصر" يبحث قانون التأمينات ومتابعة صرف العلاوات غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" يبحث قانون التأمينات ومتابعة صرف العلاوات غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويبحث الاجتماع الذي يحضره ممثلون عن النقابات وخبراء التشريعات العمالية، تقارير بشأن متابعة صرف العلاوة الاجتماعية لعمال المؤسسات الخاصة، إلى جانب مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
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يستضيف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبمشاركة مؤسسة محبي مصر برئاسة النائب الصحفي محمود بكري، وفد القيادات السياسية والتنفيذية والنقابية في ليبيا الذي يزور مصر حاليا.
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو مجلس النواب، إن اجتماع القيادات العمالية مع الوفد الليبي، سيبحث في الواحدة ظهر غدا الأربعاء أوجه التعاون الأخوى في مجال الأنشطة العمالية، والاتفاق على وضع أسس لمستقبل العمالة المصرية التي ستشارك فى إعمار ليبيا والتأكيد على دور اتحاد العمال المصري فى توفير الرعاية اللازمة لهذه العمالة من خلال تنشيط أوجه التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في ليبيا.
مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث المشاركة في تنفيذ استراتيجية 2030
ينظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمره القومى الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد لبحث خطة النشاط المستقبلية للاتحاد فى المجالات الرياضية والفكرية والصحية والتنموية التى تؤكد على روح الانتماء للوطن والمساهمة بفاعلية فى مشروعات التنمية.
يشارك فى المؤتمر الذى يعقد صباح غد السبت بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة اعضاء مجالس ادارة فروع الاتحاد فى 16 محافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
شدد النائب وهب الله على أهمية تفعيل دور شباب العمال فى دعم الاقتصاد القومى وان الخطة سوف تؤكد على دورهم فى تنفيذ استراتيجية قومية للتنمية 2030 طبقا لاليات وبرامج محددة يتم تنفيذها بمواقع العمل بالمحافظات.