أخبار مصر | "عمال مصر" يبحث قانون التأمينات ومتابعة صرف العلاوات غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" يبحث قانون التأمينات ومتابعة صرف العلاوات غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد بمقر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية صباح غدا الاثنين، الاجتماع الذي تنظمه سكرتارية العاملين في الحكومة باتحاد عمال مصر برئاسة هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفي الدولة.

ويبحث الاجتماع الذي يحضره ممثلون عن النقابات وخبراء التشريعات العمالية، تقارير بشأن متابعة صرف العلاوة الاجتماعية لعمال المؤسسات الخاصة، إلى جانب مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

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يستضيف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبمشاركة مؤسسة محبي مصر برئاسة النائب الصحفي محمود بكري، وفد القيادات السياسية والتنفيذية والنقابية في ليبيا الذي يزور مصر حاليا.

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وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو مجلس النواب، إن اجتماع القيادات العمالية مع الوفد الليبي، سيبحث في الواحدة ظهر غدا الأربعاء أوجه التعاون الأخوى في مجال الأنشطة العمالية، والاتفاق على وضع أسس لمستقبل العمالة المصرية التي ستشارك فى إعمار ليبيا والتأكيد على دور اتحاد العمال المصري فى توفير الرعاية اللازمة لهذه العمالة من خلال تنشيط أوجه التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في ليبيا.

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