أخبار مصر | في رسالة مؤثرة.. أمين عام البرلمان يقدم استقالته من مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في رسالة مؤثرة.. أمين عام البرلمان يقدم استقالته من مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، إنه سيعود للعمل فى مجلس الدولة بعد تقديم استقالته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من منصب أمين عام المجلس، وذلك في رسالة وجهها منذ قليل للعاملين بالأمانة العامة، ولعدد من قيادات المجلس، وللنواب والصحفيين.

وبدأ "سعد الدين" رسالته، بتقديم الشكر للنواب والعاملين بالأمانة العامة، قائلًا: "أحاطونى بحبهم وتقديرهم وامتلكوا شغاف قلبى وأضافوا لرصيدى فى الحياة حبًا صادقًا عوضنى ما خصم من رصيدى بالعمل فى محراب القضاء -الذى أشرف بالانتماء إليه- وذلك خلال السنوات الأربع التى كلفت بالعمل فيها بالبرلمان، ويحز فى نفسى الابتعاد عن المكان الذى أظن أننى ساهمت فى إعادة بنائه مجددًا، بما بذلت من جهد دون كلل أو ملل، لولا ظروف خاصة تحول بينى وبين الاستمرار فيه، الأمر الذى اقتضى معه عودتى للعمل بمجلس الدولة".

وتابع "سعد الدين" فى رسالته: "وأجد نفسى راضيًة مطمئنًة بما قدمت، فبذلت ما استطعت خلال المدة التى قضيتها -وهى بقياس الزمن قليلة- فى خدمة هذه المؤسسة العريقة حتى اختلطت قطرات عرقى بلحمة حوائطها، وما كان لى ذلك إلا بفضل معاونة صادقة من أخوتى وزملائى من كتيبة العاملين الذين أخلصوا لمؤسستهم، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الدكتور رئيس المجلس وللسيدين وكيلى المجلس على الفترة التى قضيتها معهم والذين اكن لهم كل احترام وتقدير".

ووجه الشكر أيضًا للوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وسلفه السيد الوزير مجدى العجاتى، متابعًا: "كان لتعاونهما خير سند لإنجاز العمل بيسر وانتظام، ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين كان لكلماتهم وثنائهم على حسن أداء الأمانة أكبر الأثر فى تفجير الطاقة الإيجابية للعمل بكل تفان وإخلاص".

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واختتم الأمين العام السابق لمجلس النواب رسالته: "وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان لأخوتى وزملائى العاملين بالأمانة العامة الذين كانوا خير سند ومعين لى فى تلك الفترة، وأستطيع أن أقول لهم -بل أؤكد- أن النجاح الذى تحقق خلال تلك الفترة، ما كان ليتحقق إلا بفضل خبراتهم المتراكمة وما بذلوه من جهود مضنية بكل حب وإخلاص للمكان الذى ينتمون إليه، وكلى أمل ورجاء أن يستمروا فى عطائهم لهذا المكان والحفاظ عليه، وأن يستمر دعمهم للأمين العام الجديد الذى أتمنى له كل توفيق وسداد أن شاء الله، حفظ الله مصر".

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التقى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، جمال بوراسو، النائب الثالث لرئيس برلمان جنوب أفريقيا، وذلك بحضور كل من النائب حاتم باشات والنائبة مى محمود والنائب السيد فليفل.

وقال "وهدان"، خلال اللقاء، إن توجه سياسة مصر بعد ثورة 30 يونيو، أصبح نحو القارة الأفريقية، لافتا إلى أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وحل مشاكلها بمشاركة جميع الدول.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن زيارة نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا تعكس الروابط التاريخية بين مصر والشعب الجزائرى التى تمتد من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن.

ومن جانبه طالب النائب السيد فليفل بتوقيع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى على ميثاق يجعل القرارات الصادرة من الاتحاد الإفريقي فى صورة تشريعات وليست قرارات، مشيدا بدور البرلمان الأفريقى فى حل المشكلة الحالية بالسودان.